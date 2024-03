Aníbal Moreno tem adaptação rápida no Palmeiras e lidera desarmes no Paulistão

Uma das quatro contratações do Palmeiras em 2024, Aníbal Moreno é o que está com melhor desempenho até o momento. O volante é titular do time de Abel Ferreira.

De acordo com o FootStats, o argentino é o líder de desarmes no Paulistão, com 23. Ele está à frente de Raniele (20), João Schmidt (20), Heitor (20) e Gabriel Inocêncio (19), que fecham o top cinco.

Em 14 jogos pelo Palmeiras, Aníbal Moreno marcou um gol e começou como titular em dez oportunidades. Ele está formando dupla na volância do Verdão com Zé Rafael.