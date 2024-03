Alexandre Mattos é demitido do Vasco após três meses

O Vasco surpreendeu a todos nesta quinta-feira ao anunciar a demissão do diretor-executivo Alexandre Mattos. O dirigente chegou no começo da temporada e ficou pouco mais de três meses no clube carioca.

Mattos substituiu Paulo Bracks, demitido após o Campeonato Brasileiro. A chegada do dirigente empolgou boa parte dos torcedores pela sua fama de vitorioso, porém, as partes acabaram rompendo o vínculo trabalhista devido ao suposto vazamento de uma mensagem em que o então diretor-executivo de futebol vascaíno expõe seu descontentamento com o método de trabalho da 777 Partners, grupo proprietário da SAF do Vasco.

O diretor é conhecido por ser agressivo no mercado e, em algumas ocasiões, se mostrou incomodado com a burocracia da 777 Partners, que comanda o futebol cruzmaltino. A gota d'água parece ter sido os prints de uma conversa vazada pela imprensa, onde Mattos revelou os trâmites na busca por um atacante.