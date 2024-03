Zagueiro do Newcastle sofre lesão no joelho e não deve mais jogar em 2024

Sven Botman will undergo surgery next week after suffering a knee injury against Manchester City.

A scan has confirmed that he sustained an injury to his ACL and he is expected to return within 6-9 months.

We wish you a full and speedy recovery, Sven ??

? Newcastle United FC (@NUFC) March 20, 2024

Ele chegou ao Newcastle no meio de 2022, após duas temporadas de destaque no Lille, da França. O zagueiro chegou a ser disputado por outras equipes inglesas, como o Tottenham.

Na atual temporada, Botman contabiliza dois gols e duas assistências em 17 jogos pelo Campeonato Inglês.