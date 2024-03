Vila Nova vence Goiás em clássico e sai em vantagem pelas quartas da Copa Verde

O Vila Nova inaugurou o marcador aos 30 minutos da primeira etapa. João Vitor recebeu a bola na linha de fundo do lado direito do ataque e cruzou fechado. Alesson apareceu no primeiro poste sem marcação e tocou na saída do goleiro Tadeu.

Aos 42 minutos da etapa complementar, as duas equipes perderam um jogador. Weverton, do Goiás, e Juan Coelho, do Vila Nova, receberam cartão vermelho e deixaram a partida

Confira os resultados desta quarta-feira pela Copa Verde:

Brasiliense 1 x 4 Cuiabá



Remo 2 x 1 Amazonas