Vasco inicia treinos no campo nesta quarta visando estreia no Brasileiro

A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca fez o Vasco ter tempo para trabalhar já visando a sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino só volta a campo no dia 13 ou 14 de abril, contra o Grêmio, em São Januário. Até lá, o técnico Ramón Díaz terá uma "janela" suficientemente grande para promover ajustes em sua equipe.

Os jogadores se reapresentaram na tarde da última terça-feira no CT Moacyr Barbosa, entretanto, os treinos no campo só vão começar nesta quarta-feira.

A comissão técnica não divulgou qualquer programação. Existia a possibilidade de o elenco fazer uma intertemporada em Atibaia, mas a informação não foi confirmada.