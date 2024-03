Tamara Alexandrino é atração do heptatlo da Copa Brasil de Provas Combinadas

A carioca Tamara Alexandrino de Sousa (Praia Clube/Exército/Futel-MG) é uma das atrações da Copa Brasil de Provas Combinadas, que será disputada neste fim de semana, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. A competição terá transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil, no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"Estamos treinando bem para chegar novamente aos 6.000 pontos e ter a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos. Vou disputar o Multistars na cidade de Bréscia, na Itália, em abril. Por isso, a Copa Brasil é importante. É buscar ajustes e começar a temporada com bom resultado", disse Tamara, bicampeã sul-americana e medalha de bronze no Mundial Sub-20 de Barcelona 2012.

Paralelamente à Copa Brasil de Combinadas, também será disputada nos mesmos dias a Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo. Grande parte dos atletas das provas em disputa estão nos Estados Unidos, competindo em preparação para a temporada.