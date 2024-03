Sport cede empate ao Náutico no fim e perde a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, a Copa do Nordeste ganhou sequência. Na Arena de Pernambuco, o Sport cedeu o empate ao Náutico no fim do jogo, em 2 a 2, pela sexta rodada da competição. Tití Ortiz e Romarinho anotaram os gols do Leão da Ilha, enquanto Sousa e Nassom (contra) balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Sport perdeu a liderança do Grupo A. O Leão da Ilha foi aos 11 pontos, mas foi ultrapassado pelo CRB, que atingiu a mesma pontuação ao vencer na rodada e assumiu a ponta pelos critérios de desempate. Já o Náutico dorme na zona de classificação para as quartas de final, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Treze. O Timbu aparece na quarta posição do Grupo B, com seis pontos, e chegou ao quarto jogo sem vencer no torneio.

Agora, as duas equipes retornam a campo neste final de semana, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Sport visita o ABC neste sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, em Natal (RN).