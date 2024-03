Sem convocados, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Novorizontino pela semi do Paulistão

Na manhã desta quarta-feira, o Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Novorizontino pela semifinal do Paulistão. Os treinamentos não contaram com a presença dos convocados.

Murilo e Endrick estão à serviço do Brasil, ao passo que Richard Ríos representará a Colômbia. Ambas seleções terão a próxima terça-feira como último compromisso nesta data Fifa.

Já Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez e Dudu cumpriram cronograma no Núcleo de Saúde e Performance. O restante do elenco, por fim, fez uma ativação muscular na academia e foram a campo para atividades técnicas com objetivos específicos.