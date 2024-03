Santos acerta com o Corinthians e leva semifinal do Paulistão para a Neo Química Arena

O Santos jogará a semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Após reunião com a Federação Paulista de Futebol, ficou definido que o Peixe poderá levar o embate com o Red Bull Bragantino para o estádio do Corinthians, na capital paulista.

Para tornar essa mudança viável, o Alvinegro Praiano irá jogar na quarta-feira, dia 27 de março, às 20h30 (de Brasília). Já o Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque na quarta, dia 27, às 21h35.