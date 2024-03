River Plate renova contrato de joia da base com multa milionária

??????????? 2??0??2??6??

?? Esta tarde, junto al Presidente @JorgeBrito, @MatiasPatanian (Vicepresidente 1°) y @villarroelnacho (Vicepresidente 2°), Franco Mastantuono renovó su contrato hasta diciembre de 2026.

?? Vamos por todo, Franco ?????? pic.twitter.com/5l15PwePhU

? River Plate (@RiverPlate) March 19, 2024

O River Plate adota uma prática que vem sendo realizada no Brasil com mais frequência, na qual os clubes estipulam uma multa rescisória com valores mais altos em suas jovens promessas, como foram os casos de Vinicius Júnior, Rodrygo, Endrick e Vitor Roque.

Presença constante nas convocações da seleção argentina de base, Mastantuono fez sua estreia como profissional no começo deste ano. Em 10 jogos no time principal, ele balançou as redes em uma oportunidade.