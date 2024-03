Paquetá celebra volta à Seleção e fala sobre investigação de apostas: "Faço o que está ao meu alcance"

Paquetá, aliás, não escondeu a sua alegria de voltar a vestir a Amarelinha e, aos 26 anos, busca ser uma referência para os jogadores mais novos.

"Muito feliz de estar de volta. Minha primeira vez foi em 2018. Eu só fiquei fora de quatro ou cinco desde então. A responsabilidade é grande, crescer cada vez mais. Espero ajudar os mais novos dentro ou fora de campo. Já conversamos, para ter essa troca de aprendizado o quanto antes e para deixar eles a vontade também", contou.

"Por todo tempo que tenho aqui, ter jogado uma Copa...não me escondo dessa responsabilidade (ser líder). Sei que tenho que colocar o meu melhor ainda mais agora, são muitos jovens. Temos que trocar essa experiência. É uma responsabilidade de todos. Todos tem que fazer o meu melhor para tornar a Seleção mais vencedora", ampliou.

O meia também vibrou com a oportunidade de voltar a trabalhar com Dorival. O atleta ainda aproveitou para projetar como ele deve atuar nessa nova Seleção.

"Estou muito feliz, trabalhei com o Dorival no meu final no Flamengo e foi incrível. Estou feliz pelo reconhecimento dele. Estar na Seleção é o sonho de toda criança. São momentos que acontecem, tenho feito o meu trabalho bem feito no meu clube. Procuro não deixar nada de fora me atrapalhar dentro de campo", disse.

"O Dorival conhece muito bem minhas características. Eu jogava mais recuado no Flamengo antes da chegada dele. Ele disse que me via mais avançado e foi assim que ele me utilizou. Acho que não vai ser diferente aqui. Me sinto confortável em jogar no meio", completou.