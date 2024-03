Marisa Santiago, nova psicóloga da Seleção, explica como será o seu trabalho com os jogadores

Marisa Santiago, mestre em Psicologia do Esporte pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), começou sua carreira profissional no vôlei do Minas Tênis Clube, trabalhou no Atlético-MG e atualmente está no Bahia. Além disso, ela trabalha como professora universitária.

O primeiro contato com os jogadores ocorreu na última segunda-feira, e a psicóloga revelou outro aspecto importante para os atletas além do desempenho.

"Fora toda essa parte do desempenho, não esqueço da saúde mental, que é muito importante para a gente trabalhar, fazendo um acolhimento a esses atletas", afirmou.