Marcos Rocha celebra volta do Palmeiras ao Allianz e projeta duelo contra o Novorizontino

Após quase dois meses, o Palmeiras voltará a jogar no Allianz Parque, com o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão, sendo o rival neste retorno. Marcos Rocha celebrou a volta à casa palmeirense.

"Feliz por voltar à nossa casa, a ansiedade já estava batendo. Barueri nos acolheu muito bem, conseguimos fazer grandes jogos, mas lá não é a nossa casa. Tenho certeza de que a torcida vai voltar em peso e que o gramado estará apropriado. Será jogo de casa cheia e uma grande festa", disse.

O time do interior paulista eliminou o São Paulo no Morumbis e ampliou a série positiva contra os quatro grandes do estado. A equipe venceu o Corinthians e o Santos e empatou com o Palmeiras durante a primeira fase do Paulistão 2024.