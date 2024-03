Letícia valoriza estreia com vitória no Brasileiro feminino e projeta duelo do Palmeiras com Bragantino

O Palmeiras estreou com vitória por 3 a 2 no Campeonato Brasileiro Feminino, jogando no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Titular no duelo da primeira rodada da competição, a atacante Letícia falou sobre a importância do triunfo e já projetou a sequência da equipe na competição.

"Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar e que a equipe do Red Bull é uma equipe muito qualificada, mas estamos nos preparando muito bem em todos os quesitos, e com certeza as expectativas são as melhores para que possamos sair com mais três pontos", completou.

As Palestrinas voltam a campo nesta quarta-feira, quando enfrentam o Red Bull Bragantino, o duelo será realizado no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba (SP). A bola rola às 15 horas (de Brasília). As adversárias vêm de empate por 3 a 3 com o Avaí Kindermann.