Lateral esquerdo Kaiki volta a treinar com o grupo e pode reforçar Cruzeiro na final do Mineiro

Kaiki, inclusive, havia sido o titular do Brasil de Ramon Menezes na lateral esquerda. No entanto, quando se lesionou, retornou ao Cruzeiro para realizar o tratamento com o departamento médico da Raposa. Com isso, vinha se recuperando e ainda não disputou nenhuma partida pelo Cruzeiro nesta temporada.

Com Kaiki recuperado do problema muscular, o DM do Cruzeiro tem outros três atletas: o meia Japa (lesão de ligamento no pé), o atacante Gabriel Veron (recuperação de cirurgia no pé direito) e Rafael Bilu (recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles).

Agora, fica a cargo do técnico Larcamón decidir quem será o titular da lateral esquerda nos duelos de ida e volta do Campeonato Mineiro. Os confrontos contra o Atlético-MG ainda terão datas, locais e horários definidos pela Federação Mineira de Futebol.