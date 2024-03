Joia do Barcelona, Yamal responde comparações com o Messi: "Não haverá outro igual"

"É um sonho para mim poder jogar no Barcelona e diante dos nossos torcedores. É também uma experiência única poder compartilhar o vestiário com jogadores de classe mundial. Estou muito feliz e muito contente."

"It's been a dream to be able to play for FC Barcelona in front of our fans"

Na atual temporada, o jovem participou de 39 partidas, marcou seis gols e deu sete assistências. A principal característica de seu jogo é o drible e o atleta comentou sobre o quesito.