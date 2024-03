Internacional retoma preparação de olho no jogo de volta da semifinal do Gaúcho

Equipe inicia preparação para jogo de volta contra o Juventude! ???

O Inter está preocupado com a condição do atacante Lucas Alario para a etapa final do Gauchão. Devido a desconfortos no joelho direito, o jogador ainda está em processo de realização de exames, e a possibilidade de uma lesão não pode ser descartada no momento. Enquanto isso, Enner Valencia, que enfrenta dores no pé direito, também está não está garantido, mas tem maiores perspectivas de participar do jogo contra o Juventude.