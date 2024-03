Galeno deixa Portugal de lado e relembra desafios para realizar sonho na Seleção Brasileira

Galeno, aliás, destacou a sua emoção de estar representando o seu país natal pela primeira vez.

"Minha ficha acho que até hoje não caiu, de estar aqui com jogadores grandes na Seleção. Tive a reação de chorar, liguei para a minha família e estou muito feliz. É mais fácil jogar uma Copa do Mundo do que enfrentar o trote", comentou.

Para chegar na Seleção, Geleno passou por diversos desafios. O atleta de 26 anos não escondeu a sua emoção ao relembrar a sua infância. Hoje, ele busca dar orgulho ao seu falecido pai.

"Minha maior decisão foi quando eu saí de perto da minha mãe, saí muito novo do Maranhão, com apenas 11 anos. Perdi meu pai com 8 anos. Não foi fácil. Foi muito difícil. Era um sonho não só meu como da minha família. É um sonho realizado. Meu pai também deve estar orgulhoso. Vou dar muito orgulho para ele e minha família", contou.

"Nunca imaginava que ia estar aqui representando o meu país. Todo mundo tem que acreditar no seus sonhos. Foi tudo muito rápido. É um orgulho estar aqui. Vou tentar não sair mais daqui. Agora é manter e continuar dando o meu máximo para honrar essa camisa", ampliou.

Por fim, o atacante do Porto ainda aproveitou para apresentar as suas características.