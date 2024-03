FPF define data, horário e locais das semifinais do Campeonato Paulista; veja detalhes

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quarta-feira data, horário e locais das semifinais do Campeonato Paulista.

O Santos recebe o Novorizontino no dia 27 de março (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Palmeiras encara o Novorizontino no dia seguinte, às 21h35, no Allianz Parque.