Felipão não resiste à pressão e deixa o comando do Atlético-MG

O Atlético Mineiro anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. O lendário treinador do futebol brasileiro chegou ao Galo no meio do ano passado e não resistiu as más atuações da equipe neste início de temporada. O vínculo do comandante era válido até o fim de 2024.

O auxiliar técnico Lucas Gonçalves assumirá o comando do Atlético-MG de forma interina até a contratação de um novo treinador. O Galo começa a disputar a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro a partir do dia 30 de março. Ou seja, a diretoria atleticana tem pouco tempo para fechar com um novo comandante, se quiser contar com ele na decisão do Estadual.

Apesar da classificação para a final do Campeonato Mineiro, o desempenho do time comandado por Felipão esteve abaixo do esperado. As críticas da torcida ao experiente técnico de 75 anos aumentaram após a derrota para o Cruzeiro, em fevereiro, e para o América-MG, no último domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual, mesmo com a vitória no placar agregado.