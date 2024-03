Ex-Corinthians, Murillo entra na mira de gigantes europeus, diz jornal

You'll never beat Murillo ? pic.twitter.com/e49UZsQVip

? Nottingham Forest (@NFFC) February 18, 2024

O Corinthians vendeu 80% dos direitos econômicos do jogador no meio de 2023 por 14 milhões de reais (cerca de R$ 74 milhões à época). O Timão ainda possui o direito de 10% de uma futura transação do atleta.

Ainda focado no Nottingham Forest, Murillo volta a campo no próximo dia 30, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. A bola rola às 12h no City Ground.