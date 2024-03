Estreia do Flamengo na Libertadores modifica data da final do Carioca

O Flamengo estreia na fase de grupos da Libertadores de 2024 no dia 2 de abril, uma terça-feira, contra o Millonarios, da Colômbia. Por conta disso, a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, ocorrerá no sábado, dia 30 de março, e não mais no domingo.

O horário do primeiro confronto ainda será confirmado pela Ferj. A partida de volta segue marcada para o dia 7 de abril.

Além de Flamengo e Milionarios, o Grupo E da Copa Libertadores conta com o Bolívar, da Bolivía, e o Palestino, do Chile.