Em preparação para jogo-treino contra Santos, elenco do Corinthians trabalha ataque

Em preparação para o jogo-treino contra o Santos, o elenco do Corinthians trabalhou aspectos ofensivos na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo amistoso diante do Peixe ocorrerá na próxima sexta, na Vila Belmiro, às 17 horas (de Brasília).

Os atletas realizaram uma ativação física e, em seguida, foram ao gramado para o aquecimento. Depois, o técnico António Oliveira promoveu um treinamento de organização ofensiva de passes, cruzamentos e finalizações. Por fim, houve uma atividade tática com os jogadores.

A dupla Félix Torres e Ángel Romero estão com suas seleções nessa data Fifa e são desfalques para a comissão técnica. O zagueiro defende o Equador, enquanto o atacante atua pela seleção do Paraguai.