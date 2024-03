Em boa fase no Fluminense, Arias recebe propostas da Europa, revela agente

O Fluminense tem sofrido com o assédio de clubes europeus aos seus jogadores. Jhon Arias é apenas um dos casos e tem sido alvo de equipes do Velho Continente nas últimas janelas de transferências.

De acordo com Alex Viveros, um dos agentes da empresa Forza Carreira Esportiva, que gerencia a carreira de Arias, o jogador tem algumas propostas.

"Jhon Arias rejeitou uma oferta do Zenit, da Rússia, em janeiro e atualmente há uma do Galatasaray, da Turquia, e outra do Sevilla, da Espanha. Também existe interesse de clubes da França e Itália", disse ao Deportes Sin Tapujos, programa de rádio na Colômbia.