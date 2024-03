Em boa fase no Flamengo, De la Cruz cita vontade de conquistar Libertadores

Os jogos do Mengão na fase de grupos da @LibertadoresBR! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/odaDRZ8YiE

"Obviamente que agora há a expectativa de conquistá-la também com os que me fizeram sofrer em 2019. Me fizeram chorar um pouquinho porque ninguém gosta de perder, ainda mais uma final da Libertadores", concluiu.

De la Cruz está com a seleção do Uruguai nesta Data Fifa para a disputa de amistosos. A equipe jogará contra a seleção do País Basco, Costa do Marfim e México.