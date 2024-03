Dorival comanda treino com todos convocados em campo e ensaia time para amistoso

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais um treino de olho no amistoso contra a Inglaterra. O técnico Dorival Júnior contou com todos os convocados no gramado do centro de treinamento do Arsenal.

Último atleta a chegar, o zagueiro Bremer foi poupado das atividades em campo na última terça-feira. Nesta tarde, o defensor da Juventus se juntou ao restante do elenco e treinou normalmente.

Assim, Dorival já começou a ensaiar o time que irá encarar os ingleses, em Wembley. O embate marcará a estreia do treinador no banco de reservas do Brasil.