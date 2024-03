Desejo antigo de Augusto Melo, Gabigol perde força no Corinthians; entenda

Se o atacante do Flamengo não for punido, o nome do jogador pode voltar a ser pauta no Timão na janela de transferências do meio de ano. Se Gabi mostrar disposição em defender o Corinthians, e se a comissão técnica chefiada por António Oliveira mostrar interesse no atleta, a diretoria pode tentar costurar um acordo para ter o jogador de 27 anos a partir de 2025, a partir de um pré-contrato.

Com vínculo apenas até o final do ano, Gabigol vive momento de baixa no Flamengo desde a chegada do técnico Tite, perdendo espaço para o companheiro Pedro. Na temporada atual, por exemplo, o atleta possui oito jogos (dois como titular) e dois gols marcados.

A negociação da diretoria do Flamengo com o estafe do jogador por uma renovação contratual se encontra estagnada. Neste momento, enquanto aguarda a conclusão de seu julgamento, Gabi se recupera de lesão muscular.

Gabigol é pauta antiga no Corinthians