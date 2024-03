Cris Gambaré deixa Corinthians após quase nove temporadas para assumir cargo na CBF

"Estou lisonjeada em construir essa nova base e realmente trazer o melhor para o Brasil. É a garantia de que o futebol feminino veio para ficar e com apoio. Saio de uma grande instituição para entrar em outra, sabendo que vou ter grandes pessoas ao lado, grandes parceiros para que a gente siga rumo a um único objetivo que é elevar o nome da Seleção Brasileira Feminina e realmente fazer o melhor trabalho na modalidade dentro do nosso país", comentou Gambaré.

Sob a gestão de Cris, as Brabas conquistaram 18 títulos e tornaram-se referência na modalidade no âmbito nacional e continental. Mesmo com a troca de gestão no Corinthians na virada do ano, Cris foi mantida no cargo por Augusto Melo e iniciou o processo de reformulação, que já estava em curso com a saída de Arthur Elias, também para a Seleção Brasileira.

"O Corinthians agradece toda a dedicação e profissionalismo de Cris Gambaré nas quase nove temporadas que esteve no comando das Brabas e deseja toda a sorte em seu novo desafio", comentou o clube.

Na atual temporada, as Brabas já conquistaram a Supercopa e iniciaram o Brasileiro da modalidade com o pé direito, com vitória por 3 a 0 contra o Grêmio.