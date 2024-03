Criciúma oficializa a contratação do atacante Yannick Bolasie; veja detalhes

Na noite desta quarta-feira, o Criciúma oficializou a tão aguardada contratação do atacante Yannick Bolasie. O congolês de 34 anos chega do Swansea City (Inglaterra) para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e assinou vínculo com o Tigre até o fim desta temporada.

"A contratação tão aguardada pela torcida carvoeira está oficializada. O homem já está identificado com o clube! Seja bem-vindo Yannick Bolasie!!", escreveu o Criciúma em publicações nas redes sociais.

Conforme informado pelo Criciúma, Bolasie já esteve no CT Antenor Angeloni para conhecer o restante do elenco e se preparar para a temporada. Essa será a primeira experiência de Bolasie fora do continente europeu.