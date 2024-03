Cortado por lesão, Casemiro visita delegação da Seleção Brasileira em Londres

Nesta quarta-feira, Casemiro viajou até Londres, na Inglaterra, para visitar a delegação da Seleção Brasileira. O volante do Manchester United conversou com atletas e integrantes da comissão técnica no hotel.

O jogador de 32 anos precisou ser cortado da primeira lista de convocados do técnico Dorival Júnior por lesão. Ele foi substituído por Pepê, do Porto.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Wembley. Na próxima terça-feira, encara a Espanha no Santiago Bernabéu, às 17h30.