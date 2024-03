Corinthians registra superávit de R$ 62,7 milhões no balanço de janeiro; veja detalhes

O Corinthians registrou um superávit de R$ 62,7 milhões no balanço financeiro de janeiro, o primeiro da gestão do presidente Augusto Melo. As vendas de jogadores, especialmente a do volante Gabriel Moscardo, ajudaram a impulsionar esse número.

O Timão arrecadou no primeiro mês do ano cerca de R$ 108 milhões com repasses de direitos federativos de atletas. Moscardo, negociado com o PSG, foi vendido por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação da época), sendo que o clube teve direito a 92,5% dessa quantia, o que dá aproximadamente R$ 100 milhões. O Coringão também recebeu dinheiro com a venda de Ivan ao Internacional e com o empréstimo de Roni ao Atlético-GO.

Nas contas do clube, o endividamento do Corinthians aumentou para R$ 910,3 milhões. No último balanço divulgado em 2023, no mês de agosto, a dívida era de R$ 892,5 milhões. No cálculo adotado, não está inserido o débito com a Caixa em relação ao financiamento da Neo Química Arena, avaliado em R$ 706 milhões.