Com desfalques, Santos se reapresenta e dá início à preparação para semi do Paulista

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira após dois dias de folga. O foco do clube é na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino.

Na atividade desta manhã, o técnico Fábio Carille não pôde contar com alguns jogadores. Tomás Rincón, Rómulo Otero e Miguelito estão servindo as suas respectivas seleções e não treinarão com o grupo nos próximos dias.

A seleção venezuelana, de Rincón e Otero, tem seu último compromisso da data Fifa marcada para o dia 24. A Bolívia de Miguelito, por sua vez, fará seu último amistoso no dia seguinte.