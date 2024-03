Cazares não aproveita oportunidades no Santos, mas segue respaldado por Carille

O meio-campista Juani Cazares ainda não convenceu com a camisa do Santos. O equatoriano ganhou oportunidades entre os titulares nos últimos jogos, mas não agarrou as chances e passou a ser questionado na Vila Belmiro.

Em meio à ausência do titular Giuliano, Cazares foi o escolhido por Carille para iniciar as partidas diante do Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Portuguesa. Ele até marcou um gol na vitória por 3 a 2 sobre a Inter, mas a atuação do jogador neste período virou alvo de críticas da torcida.

Contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele voltou a ser titular, mas não agradou. Ele foi substituído durante o segundo tempo do confronto, por Giuliano, que estava voltando de lesão.