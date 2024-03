Atlético-MG x Santos: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileirão feminino

A equipe feminina do Santos entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais.

Na estreia do Brasileirão feminino, o Peixe ficou no empate com o Real Brasília, na Vila Belmiro, por 1 a 1. As Sereias da Vila, então, somaram seu primeiro ponto no torneio e agora ocupam o sétimo lugar na tabela.

Já o Galo vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Fluminense na primeira rodada da competição, no Estádio Luso-Brasileiro. As Vingadoras aparecem na vice-lanterna do torneio.