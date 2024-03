Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto projeta "grandes jogos" na Sul-Americana

O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians na temporada até o momento com seis gols, projetou "grandes jogos" na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão está no chave F, ao lado de Argentinos Jrs, Racing-URU e Nacional-PAR.

O camisa 9 revelou que o elenco conversou sobre o grupo do Timão e que o técnico António Oliveira disse a eles que já esperava esse grau de dificuldade no sorteio.

"A gente teve uma pequena conversa com o grupo todo ontem, né? O António comentou sobre, disse que era o grupo que ele esperava, porque grandes lutas são para grandes guerreiros. Creio que vamos conseguir passar por essa, unindo todo o grupo e tendo esse período grande de trabalho, que vai nos fortalecer ainda mais para a competição. Serão grandes jogos e a gente vai estar preparado para isso", comentou Yuri à Corinthians TV.