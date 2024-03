Artilheiro do Campeonato Brasileiro receberá mais de 100 mil reais além de troféu Roberto Dinamite

No dia 05 deste mês, a CBF oficializou a criação de uma nova conquista dada para o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A, o troféu Roberto Dinamite. Começando a partir desta temporada, a honraria que homenageia o maior ídolo da história do Vasco garante ao vencedor uma premiação em dinheiro que varia de acordo com o desempenho do goleador.

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou que, em 2024, esse montante será de 100 mil reais fixos e mais cinco mil reais por cada gol marcado durante as 38 rodadas do campeonato nacional. O clube a que pertencer o goleador também receberá um troféu com menção a Dinamite.