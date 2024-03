Arsenal anuncia renovação contratual com o japonês Tomiyasu

O Arsenal anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o japonês Takehiro Tomiyasu. O clube não informou até quando o vínculo foi estendido, entretanto, o jornalista Fabrizio Romano adiantou que é até 2026, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Aos 25 anos, Tomiyasu tem como posição principal a lateral direita, mas também pode atuar como zagueiro ou até mesmo volante. Ele ingressou no Arsenal em 2021, vindo do Bologna, e já soma 73 partidas com a camisa do clube.