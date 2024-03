Após pedido de demissão, diretor executivo André Mazzuco se despede do Botafogo

Obrigado a todos os atletas que fazem ou fizeram parte desta caminhada, com a confiança e dedicação em fazer o Botafogo brilhar. Comissões técnicas, o pessoal de nosso Corporativo, liderado pelo CEO Thairo Arruda, aos torcedores que sempre acreditaram e apoiaram o projeto, enfim, todas as pessoas que fazem ou fizeram parte desse período. O Botafogo seguirá em busca de grandes desafios, carregando o emblema de uma instituição que está cada vez mais preparada para poder se manter no topo, em qualquer competição que dispute! Obrigado, família Botafogo! É um orgulho e um privilégio fazer parte dessa história."

O próximo compromisso do time será no dia 30 deste mês, diante do Boa Vista, pela partida de ida da final da Taça Rio.