Troféu Brasil será realizado pela primeira vez no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

O 43º Troféu Brasil de Atletismo, a ser disputado de 27 a 30 de junho, será realizado pela primeira vez no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Os atletas brigarão por índices e pontos no Ranking Mundial para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. E por índices para o Mundial Sub-20 de Lima, também em agosto.

A decisão sobre a sede foi tomada durante encontro realizado em São Paulo entre Mizael Conrado e Jonas Freire, presidente e diretor de esportes de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com Wlamir Motta Campos e Claudio Castilho, presidente e diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é a casa do Movimento Paralímpico nacional. Os maiores nomes do atletismo paralímpico do Brasil e do mundo passaram pela pista e pelo campo do CT. Estamos felizes também em contribuir com os amigos do atletismo olímpico nesta edição do Troféu Brasil", disse Mizael Conrado.