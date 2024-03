Trio do Santos é advertido no TJD-SP, e Bragantino ganha desfalque para semifinal do Paulista

Três dirigentes do Santos foram julgados pela 1ª Comissão Disciplinar do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) nesta segunda-feira. Alexandre Gallo, Leo e Clodoaldo, que reclamaram da arbitragem na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, foram apenas advertidos.

O trio foi citado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), mas, por unanimidade, escapou de uma possível suspensão na fase final do Paulistão. Eles foram até o vestiário da arbitragem após o jogo e protestaram contra os acréscimos dados pelo árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, que relatou o ocorrido na súmula.

Os dirigentes santistas poderiam pegar de 15 até 180 dias de punição pelo episódio no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.