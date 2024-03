São Paulo terá seis desfalques por convocação em 1ª semana de sua intertemporada

A Colômbia de James Rodríguez também vai enfrentar a Espanha, na próxima sexta-feira, no London Stadium, na Inglaterra. Depois, no dia 26, o adversário será a Romênia, no Civitas Metropolitano, na Espanha.

Já a Venezuela de Nahuel Ferraresi terá pela frente a Itália, na próxima quinta-feira, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos EUA. No próximo dia 24, a Vinotinto encara a Guatemala, no Shell Energy Stadium, em Houston, também em solo norte-americano.

O Paraguai de Damián Bobadilla, por sua vez, disputará apenas um amistoso nesta Data Fifa, contra a Rússia, dia 25 de março, no estádio Lev Yashin, em Moscou.

A seleção equatoriana contará com Arboleda para enfrenar a Guatemala, na próxima quinta-feira, na Red Bull Arena, em New Jersey, nos EUA. Depois, no domingo, dia 24 de março, La Tri terá pela frente a Itália, no mesmo local.

Vale lembrar que além dos desfalques por convocações, Carpini também terá algumas ausências neste início de intertemporada do São Paulo por lesões. São eles: Calleri (rompimento de cisto de Baker na perna direita), Nestor (transição física após cirurgia no joelho esquerdo), Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Nikão (tendinite de Aquiles bilateral), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patryck (lesão muscular no lado esquerdo do quadril).