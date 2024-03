São Paulo ganha processo na Fifa contra o Metalist e deve receber mais de R$ 3 milhões por transferência de Paulinho Bóia

Revelado em Cotia, Paulinho Bóia jamais conseguiu se firmar como profissional no São Paulo e acumulou empréstimos para o Portimonense, de Portugal, São Bento e Juventude. O período em que mais atuou pelo Tricolor foi em 2020, sob o comando de Fernando Diniz, disputando 22 jogos, com um gol marcado e uma assistência.

Atualmente Paulinho Bóia defende o Mirassol. No Campeonato Paulista, não conseguiu se tornar titular da equipe, mas foi acionado com frequência, participando de nove partidas e balançando as redes uma vez, contra o Guarani.