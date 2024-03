Renyer deixa o Santos de graça e fecha com o Guarani para disputa da Série B

O Guarani anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem atacante Renyer, que reforça o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Santos, o jogador estava livre no mercado.

O atleta de 20 anos chegou a ser considerado um "novo raio" nas categorias de base do Peixe. O atacante foi avaliado com uma multa rescisória de R$ 450 milhões, mas teve o seu contrato encerrado no fim do ano passado.

Renyer despontou como uma das principais promessas do Santos, mas não vingou como esperado. Ele fez sua estreia pela equipe profissional em 2020, aos 16 anos, tornando-se o quinto jogador mais novo a vestir a camisa do clube em jogos oficiais, até então.