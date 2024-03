Protagonista no Flamengo, uruguaio Arrascaeta revela desejo de atuar pelo Peñarol

De Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo desde que chegou ao clube e se tornou ídolo da torcida rubro-negra. No entanto, o meia revelou, nesta terça-feira, que ainda sonha em atuar pelo Peñarol, seu clube de coração no Uruguai.

"Como já falei algumas vezes e falo muito com meus amigos, porque são todos torcedores do Peñarol, eu espero algum dia poder jogar lá. Sabemos que o futebol é muito dinâmico, então seria desleal dizer: 'Em tal ano, vou estar no Peñarol'. Quem sabe se, nesse momento, terei a possibilidade de ir? E também não quero faltar ao respeito com o clube que estou, por tudo que me dá e é minha casa hoje em dia. Mas, sim, é um sonho que eu ainda quero cumprir", disse Arrascaeta à ESPN.