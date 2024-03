Neymar e Belletti aparecem como "lendas do clube" no site do Barcelona

Minute 88.



Barça up 3-1, but still down 5-3 on agg.



Neymar Jr: pic.twitter.com/OWyabs2ktb

? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2024

O segundo foi Juliano Belletti. Lateral do clube entre 2004 e 2007, ficou marcado por decidir a Champions de 2005/06 contra o Arsenal em Paris. Saindo do banco aos 26 minutos do segundo tempo, marcou com um chute cruzado aos 36 e deu ao Barça seu segundo título europeu da história. Seus principais títulos também são uma Champions e duas LaLiga.