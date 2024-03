Mário Bittencourt minimiza discurso de Diniz sobre críticas ao Fluminense

A eliminação do Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca veio cercada de críticas à equipe comandada por Fernando Diniz, que se mostrou irritado com a cobrança da torcida. O presidente Mário Bittencourt, por sua vez, minimizou a fala do técnico no último sábado.

"A gente manteve o time quase todo, só perdemos o Nino. Trouxemos reforços que ainda estão se adaptando ao clube, ao sistema de jogo do Fernando. A entrevista do Fernando não é uma crítica. É um desabafo no sentido de que é uma questão cultural nossa, do Brasil, que precisa mudar", disse o dirigente.

O Tricolor foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do Estadual, depois de perder na ida por 2 a 0 e ficar apenas no empate sem gols no jogo de volta. Nas duas partidas, o Fluminense acabou dominado pelo rival e pouco incomodou a defesa adversária.