Londrina anuncia meio-campista com passagem pelas categorias de base do Bahia

Nesta terça-feira, o Londrina anunciou a contratação do meio-campista Giancarlo, de 24 anos. O atleta, que deixou o Atlético Alagoinhas-BA, chega em definitivo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Giancarlo iniciou sua carreira nas categorias de base do Bahia em 2018, onde ficou até o ano seguinte no sub-20. Já no profissional, acumulou passagens por clubes do Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre eles, União Rondonópolis-MT, CEOV Operário-MT, XV de Jaú-SP, VOCEM-SP, Novo Hamburgo-RS e Aimoré-RS.