Kroos comenta retorno à seleção alemã e possível renovação com Real Madrid

"Sem problemas. No ano passado, decidimos e comunicamos tarde. Será semelhante este ano, veremos se com o mesmo resultado. Estou pensando nisso agora. Mas não tem problema, para isso a relação com o clube é boa demais. Estou certo de que encontraremos uma solução satisfatória para ambas as partes, especialmente tendo em conta a evolução positiva desta temporada", disse.

Além disso, o meio-campista projetou a Eurocopa deste ano, que tem início marcado para junho, e falou sobre até quando irá atuar pela Alemanha.

"É claro que não seria um sucesso se fossemos eliminados na fase de grupos. Mas também não seria somente se conquistássemos o título. Claro, eu gostaria de jogar outra eliminatória. Não parei para pensar muito na duração exata do meu retorno, aliás nem tenho contrato para a próxima temporada no meu clube. Primeiro tenho que esclarecer isso, mas o que está claro é que a seleção não vai me tirar da aposentadoria (risos)", finalizou.