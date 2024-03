Inglaterra convoca promessa do Manchester United para amistoso contra o Brasil

Welcome to the #ThreeLions, Kobbie Mainoo! ? pic.twitter.com/3iM6WfKsHl

? England (@England) March 19, 2024

Mainoo já representou a seleção inglesa pelas categorias sub-17, 18 e 19 e essa é a sua primeira convocação para a seleção principal.

O jovem foi integrado à equipe profissional do Manchester United em novembro e, mesmo com a baixa idade, já é um dos titulares da equipe comandada pelo treinador holandês Erik Ten Hag. Na atual temporada, o meio-campista tem 20 jogos, dois gols e duas assistências.

O restante do elenco se apresentou no St George's Park nesta terça-feira. Confira abaixo a convocação completa da seleção inglesa para os amistosos contra Brasil e Bélgica: