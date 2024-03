Fred revela desejo do Fluminense por Thiago Silva: "Um sonho"

Thiago Silva eternizado na calçada da fama do @maracana! Monstro! ??? pic.twitter.com/TTL7VSlHyV

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 25, 2022

O contrato de Thiago Silva com o Chelsea se encerra no meio do ano, mas o zagueiro ainda não deu a palavra final para um retorno. Ele defendeu o time das Laranjeiras entre 2006 e 2008, antes de ser negociado com o Milan.

O Fluminense conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores nesta segunda-feira. Os tricolores vão enfrentar Cerro Porteño, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru, e Colo Colo, do Chile.